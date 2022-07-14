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Знищено склад боєприпасів окупантів поблизу Херсона, рашисти тікають в паніці, - СтратКом ЗСУ

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Знищено склад боєприпасів окупантів поблизу Херсона, рашисти тікають в паніці, - СтратКом ЗСУ
Українські захисники знищили склад боєприпасів російських окупантів поблизу Херсона.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В районі Херсону знову палає склад із "селітрою і гуманітаркою". Також в районі вибуху чути виття сирен і помітно метушню орків, які тікають в різні сторони й в поспіху вивозять як награбоване, так і привезене із собою.

Місцеві жителі повідомляють, що частина з орків в паніці переодягається в цивільний одяг і з великими торбами пакуються у віджатий цивільний транспорт", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • IgorYakovlevich
    Андрій Андрійович Піонтковський вирахував звільнення Хе6рсону десь на 14-16 серпня. Хотілося б раніше. Подивимось.
  • John Cane 6e99dba6
    Ага вчера на эфире с фейгиным эот пионтковский оправдывал дерьмака и критиковал Спартс ,называя её чуть ли не трамписткой-агенткой кремля .Хотя до того ещё до войны называл этого же дерьмака агентом кремля сливши дело вагнеровцев
  • Воьлодимир Омельянов
    Суки рашиські варвари горіть в пеклі це вам за обстріли наших міст і загибелі мирних громадян.
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