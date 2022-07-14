Від ракетного удару росіян по Вінниці загинула маленька дитина. ФОТО дня 21+

Серед 12 загиблих внаслідок обстрілу Вінниці російськими окупантами є маленька дитина. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!