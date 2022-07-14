Британія виділила Україні майже $3 млн допомоги для розслідування воєнних злочинів РФ

Уряд Британії оголосив про виділення приблизно 2,5 млн фунтів стерлінгів (2,98 млн доларів) Україні. Кошти будуть направлені на розслідування воєнних злочинів Росії.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Пакет допомоги буде використаний для допомоги Генеральній прокуратурі України під час розслідування воєнних злочинів Росії.

"Свідчення жахливих злочинів, скоєних російськими військами в Україні, і розповіді з перших вуст, які я чула від тих, хто вижив, залишаться зі мною назавжди", - заявила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Сіммонс привітала рішення уряду щодо виділення коштів та відзначила рішучість українців протистояти звірствам Росії.

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