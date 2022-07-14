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В окупованому Херсоні очікують на російських політтехнологів для підготовки "референдуму", - розвідка

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В окупованому Херсоні очікують на російських політтехнологів для підготовки "референдуму", - розвідка
Російські загарбники в тимчасово окупованому Херсоні готуються до проведення "референдуму" та посилюють пропаганду.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"В тимчасово окупованому Херсоні розповсюджується другий номер російської газети "Надднепрянская правда". Порівняно з першим випуском, тираж збільшено вчетверо - до 40 тисяч примірників. Серед заголовків газети - "Херсон получит: паспорта, связь, российские банки", "Новости СВО", "Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся" тощо", - зазначили в ГУР МО.

Також, в окупованому Херсоні очікують прибуття з РФ групи політтехнологів, які мають організувати підготовку та проведення "референдуму". Їх планують розмістити в готелі "Бордо", який взято під посилену озброєну охорону.

"В приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських боєприпасів. Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12.07. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру.

На територію мобільного госпіталю в Херсоні противником доставлено 2 од. тентованих КамАЗів з пораненим особовим складом (приблизно 40 осіб)", - додали в ГУР.

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Топ коментарі

  • A San
    Ітак приймають перемир'я для вивозу зерна. За цей час кацапи звозять нову зброю укріплюються і проводять референдуми і анексують наші землі . Далі погрожують ядерною дубиною. Я нічого не переплутав?
  • Бенина Мама
    "В приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських ***********. Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12.07. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру."
    Пора Хаймарсам в этот театр на огонёк заглянуть.
  • Сергій Терещенко d61d5023
    это фейк для провоцирования ВСУ на удар по историческому центру города, в Херсоне хватает цехов предприятий и продуктовых баз с непосредственным подьездом ЖД, Судозавод, Паллада, Куйбышева, Коминтерна, Эра (это только на Острове), Петровский, продуктовая база на Паровозной, куча баз бывших СМУ на Николаевском шоссе. Тупые кацапюры
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