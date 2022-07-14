В окупованому Херсоні очікують на російських політтехнологів для підготовки "референдуму", - розвідка
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"В тимчасово окупованому Херсоні розповсюджується другий номер російської газети "Надднепрянская правда". Порівняно з першим випуском, тираж збільшено вчетверо - до 40 тисяч примірників. Серед заголовків газети - "Херсон получит: паспорта, связь, российские банки", "Новости СВО", "Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся" тощо", - зазначили в ГУР МО.
Також, в окупованому Херсоні очікують прибуття з РФ групи політтехнологів, які мають організувати підготовку та проведення "референдуму". Їх планують розмістити в готелі "Бордо", який взято під посилену озброєну охорону.
"В приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських боєприпасів. Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12.07. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру.
На територію мобільного госпіталю в Херсоні противником доставлено 2 од. тентованих КамАЗів з пораненим особовим складом (приблизно 40 осіб)", - додали в ГУР.