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Кількість жертв ракетного удару РФ по Вінниці зросла до 17, зокрема загинули 2 дітей, - Офіс Генпрокурора

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Кількість жертв ракетного удару РФ по Вінниці зросла до 17, зокрема загинули 2 дітей, - Офіс Генпрокурора
Внаслідок обстрілу Вінниці російськими військами загинули 17 осіб, серед них двоє дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Наразі відомо про 17 загиблих, у тому числі 2 дітей. Кілька десятків осіб отримали поранення. Значних руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення", - йдеться в повідомленні.

Пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

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Топ коментарі

  • Серьога Харківський
    Какого *** наши в ответ не ****** по городам *********. Какого *** молчат, почему не как в Израиле, обоссаный хамас ударил, Израиль в ответ ********* города Палестины. Почему наши дети гибнут а их ******** ходят спокойно по улицам. Города ********* должны быть в руинах, жители должны подыхать как свиньи каждый день, их дети должны быть с оторыаными головами и руками, *** ли ***** нет ответки никакой, ******* *****, мой Харьков разрушен в ***** мой район почти уничтожен с *** ли за поребриком эти ******* ходят и радуются жизни. Русню нужно уничтожать
  • Віталій Ковальчук 348eeb8a
    Керівник КБ "Луч" Коростильов гарантував за $40 млн (1.16 млрд грн) Розробку *********** системи ППО.
    Натомість всім відомий Вава за 6 млрд грн будував дороги
    Які стали у нагоді для рашистьких танків.
    Чому не ракети? Бо там нема 30%!
    Привіт Дерьмаку, Вава! Дивіться на фотки, хитродупі неукраїнці...
  • 18c49ed2
    Нет в преисподней такого проклятого места, которое заслуживает русня. Страна ублюдочного биомусора.
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