Кількість жертв ракетного удару РФ по Вінниці зросла до 17, зокрема загинули 2 дітей, - Офіс Генпрокурора
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Внаслідок обстрілу Вінниці російськими військами загинули 17 осіб, серед них двоє дітей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Наразі відомо про 17 загиблих, у тому числі 2 дітей. Кілька десятків осіб отримали поранення. Значних руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення", - йдеться в повідомленні.
Пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.
Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.