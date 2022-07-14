Новини • Війна

Кулеба про удар РФ по Вінниці: Судитимемо російських військових за кожну краплю української крові

6 04249
Кулеба про удар РФ по Вінниці: Судитимемо російських військових за кожну краплю української крові
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував ракетний удар росіян по Вінниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС повідомив у Twitter.

"У той час як у Гаазі триває Конференція щодо відповідальності РФ за злочини в Україні під керівництвом (міністра закордонних справ Нідерландів) Вопке Гукстри, Росія скоює ще один воєнний злочин. Серед постраждалих від ракетного удару по Вінниці щонайменше одна дитина. Ми будемо судити російських військових злочинців за кожну краплю української крові та сліз", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Станом на 13:30 14 липня відомо про 17 загиблих, зокрема двох дітей.

Також читайте: Від ракетного удару росіян по Вінниці загинула маленька дитина. ФОТО дня 21+

Топ коментарі

  • Kucher
    Судити потрібно не тільки тих хто вбиває зараз українів. Але й тих, хто багато чого не зробив для захисту України, перебуваючи при владі.
  • Sergey Panchuk 10c94014
    Та досить вже цих голослівних заяв! Дістало! Хто буде сидити? Де? Коли? Як?
  • Gordon Shamwej
    судити не треба - треба прсто вбивати
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини