Кулеба про удар РФ по Вінниці: Судитимемо російських військових за кожну краплю української крові

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував ракетний удар росіян по Вінниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС повідомив у Twitter.

"У той час як у Гаазі триває Конференція щодо відповідальності РФ за злочини в Україні під керівництвом (міністра закордонних справ Нідерландів) Вопке Гукстри, Росія скоює ще один воєнний злочин. Серед постраждалих від ракетного удару по Вінниці щонайменше одна дитина. Ми будемо судити російських військових злочинців за кожну краплю української крові та сліз", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Станом на 13:30 14 липня відомо про 17 загиблих, зокрема двох дітей.

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