Міністр юстиції Малюська: Ахметов більше не олігарх

Бізнесмен Рінат Ахметов більше не підпадає під критерії "олігарха" після складання його бізнес-партнером Вадимом Новінським депутатського мандату та виходу SCM із медійного бізнесу.

Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив в ефірі онлайн-дискусії "ОПОРА. Live", інформує Цензор.НЕТ.

"Новинський - це був прямий зв'язок для того, щоб визнати олігархом Ахметова. Тому що вони партнери з бізнесу, а Новинський як народний депутат є політичною фігурою. І тому тут, у разі продовження статусу Новинського як народного депутата, спрацьовував би ознаку участі в політичному житті, яку б додавав і автоматично перетворював Ахметова на олігарха. Тому в даному випадку відмова від мандата, чи це була мета, чи не була метою - не знаю, судити не буду, але прибрав прямий зв'язок пана Ахметова з парламентом і прибрав найочевиднішу ознаку участі в політичному житті для пана Ахметова", - повідомив міністр юстиції.

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Також після рішення SCM вийти з медійного бізнесу Ахметов більше не підпадає під критерій закону про олігархів щодо володіння ЗМІ.

За словами Малюськи, таким чином Ахметов здійснив вихід одразу з-під двох критеріїв потрапляння до переліку олігархів - щодо участі у політичному житті країни через втрату мандату його бізнес-партнером Вадимом Новинським, а також щодо впливу на медіасферу через відмови від ліцензій на телерадіотрансляції "Медіа Групи Україна".

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"Він (Рінат Ахметов. - Ред.) ніколи не хотів потрапити до списку олігархів, був рішуче налаштований. Остання його заява - це якраз ознака того, що своєї думки він не змінив, і він вважає цей Закон небезпечним і не хотів би туди потрапляти", - підсумував Малюська.