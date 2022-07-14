Війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря, - Повітряні Сили ЗСУ

Сьогоднішній обстріл Вінниці РФ здійснила з акваторії Чорного моря. Дві ракети рашистів Повітряні Сили ЗСУ знищили.

Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 14 липня, близько 11 години російські окупаційні війська з акваторії Чорного моря завдали ударів крилатими ракетами "Калібр" з підводного човна фактично по центру Вінниці. Дві ракети було знищено зенітно-ракетними військами Повітряних Сил", - сказав він.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Станом на 13:30 14 липня відомо про 17 загиблих, зокрема двох дітей.

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