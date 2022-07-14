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Обстріл Вінниці військами РФ: Кількість жертв зросла до 20, зокрема загинули 3 дитини

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Обстріл Вінниці військами РФ: Кількість жертв зросла до 20, зокрема загинули 3 дитини
Кількість жертв ракетного удару по Вінниці зросла до 20, зокрема загинули троє дітей.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі відомо про 20 загиблих через ракетний удар по місту, серед них троє дітей. 90 людей звернулися про допомогу до медичних закладів", - йдеться в повідомленні.

Триває рятувальна операція.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Читайте: Війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря, - Повітряні Сили ЗСУ

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Для глухих та сліпих у НАТО-Україні конче потрібні ракети дальньоого радіусу дії та визнайте вже нарешті лапотних терористів терористами...
  • Светлана Круп
    Израиль из-за одного терракта со спортсменами создал Комитет-Х. У нас счет жертв террактов уже идет за тысячи, и ни одна срань не почесалась сделать что-то для ответки кацапью.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    як там проходять переговори щодо зерна для вічно голодних негрів у форматі Україна-Росія-Туреччина?

    Хвилююся, що ці Вінниці та Миколаєви можуть їх зірвати.
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