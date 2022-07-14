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Коли ми зайдемо на територію Херсонщини, побачимо ще одну Бучу, - в.о. голови ОВА Бутрій

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Коли ми зайдемо на територію Херсонщини, побачимо ще одну Бучу, - в.о. голови ОВА Бутрій
Після деокупації Херсонської області стануть відомі злочини російських військових, подібні до скоєних у Бучі на Київщині.

Такої думки дотримується в.о. голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми зайдемо на територію Херсонщини, я думаю, що ми побачимо ще одну Бучу", - сказав Бутрій на онлайн-брифінгу в четвер.

Він зазначив, що "орки звіріють", посилили контроль та перевірки.

За словами в. о. голови ОВА, жителям області бажано евакуюватися, що можна зробити через Василівку Запорізької області, хоча "офіційних виїздів" не було з перших днів окупації.

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"Ми підключаємо волонтерів до евакуації та закликаємо людей по можливості залишити територію", - розповів Бутрій.

Він нагадав, що більша частина Херсонщини наразі тимчасово окупована РФ, водночас звільнено 44 населені пункти, які постійно перебувають під обстрілами російських військ.

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    "Якщо на мапу великого будівництва накласти мапу вторгнення, то вас очікує великий сюрприз.
    Асфальт був Не для нас." (с)
  • 18c49ed2
    Кто же конкретно ответит за предательство и за сдачу верховным юга Херсонской и Запорожской областей. Повторюсь. Как там в селах выживают старики и семьи с детьми даже невозможно представить. Там полный треш. Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича, Подоляка и Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
  • Nadiya L c05ff053
    Денисова і була замінена на свого омбудсмена для того, щоб ми не чули про другу Бучу. Цей новий омбудсмен буде замовчувати злочини русні, це було зрозуміло, чому замінили Денисову, яка доводила до всього світу про злочини в Бучі. Геть з ОП Єрмака і Татарова, їм довіри немає!
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