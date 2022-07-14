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Росія - країна-терорист, яка чинить геноцид українців, це має визнати весь світ: Реакція українських політиків на обстріл Вінниці військами РФ

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Росія - країна-терорист, яка чинить геноцид українців, це має визнати весь світ: Реакція українських політиків на обстріл Вінниці військами РФ
Українські політики прокоментували ракетний удар російських окупантів по Вінниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко зазначив: "У центрі моєї рідної Вінниці зараз - справжнє пекло. російські окупанти влучили в цивільні об’єкти, вже відомо про щонайменше 12 загиблих, серед яких маленька дитина. росія продовжує руйнувати мирні українські міста, вбивати дітей і жінок. росія - це держава-терорист, яка вчиняє геноцид українців. Світ має це визнати і покарати путіна та його банду".

Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко наголосила, що світ мусить офіційно визнати Росію терористичною державою й запровадити санкції, яких досі не знала історія.

"Санкції, що за лічені місяці поховають путінський режим! А ЗСУ мають негайно отримати зброю, здатну вражати літаки та кораблі, з яких запускають ракети по українських ТРЦ, багатоповерхівках, лікарнях та дитячих садках", - додала вона.

Голова Київського безпекового форуму, експрем'єр Арсеній Яценюк заявив: "Черговий злочин нациста путіна і його орди. Ще один трагічний факт для тих, для кого досі все "неоднозначно". Росія - країна-терорист. Це має бути визнано всім світом. Путін має відповісти у міжнародному трибуналі".

Партія "Голос" також закликає світ визнати РФ державою-терористом.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці. Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Кількість жертв внаслідок удару становить 20 осіб, зокрема 3 дитини.

Читайте: Від ракетного удару росіян по Вінниці загинула маленька дитина. ФОТО дня 21+

Топ коментарі

  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Если бы в 2019 году переизбрали Пороха, у нас было бы чем ответить на эти зверства, не стоя с протянутой рукой перед Западом..
  • Nadiya L c05ff053
    Чому ж немає такої вимоги у слуг урода?
  • Герасим Устюгов
    Поки не почнем вбивати усіх хто причетний до узкого міра,це буде продовжуватись,українцям потрібно стати нацією егоїстів,та не зважати взагалі ні на кого,зробив щось,сказав щось проти України,повинен здохнути.
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