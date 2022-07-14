Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою, - Генштаб

Цей процес пропонують розпочати не раніше, ніж через місяць після того, як в Україні закінчиться особливий період.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Генштаб.

Генеральний штаб ЗС України опрацював пропозиції щодо внесення змін до Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінок братимуть на військовий облік військовозобов’язаних. Цей Перелік затверджено наказом Міністра оборони України від 11.10.2021 №313 (зі змінами відповідно до наказу Міністра оборони України від 07.02.2022 №35, зареєстрованого Міністерством юстиції України цього року).

Наказ передбачає, що з 1 жовтня 2022 року жінок, які мають спеціальності та/або професії, визначені в додатку 1 до наказу, братимуть на військовий облік військовозобов’язаних.

Водночас, проведення загальної мобілізації під час війни з РФ засвідчило, що на військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань призвали близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих.

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Більшість жінок призначено на посади медичного персоналу, підрозділів зв’язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів. На даний час у Збройних Силах залишається потреба у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій.

Таким чином, досвід розгортання військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу доводить, що в державі на сьогодні немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Зважаючи на це, Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України опрацювало пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних лише за їхньою згодою. Також пропонується розпочати проведення заходів із включення жінок до військового обліку не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі.

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