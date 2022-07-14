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Білорусь відкриває кордони для контрабанди підсанкційних товарів, - розвідка

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Білорусь відкриває кордони для контрабанди підсанкційних товарів, - розвідка
Командуванню Державного прикордонного комітету Білорусі керівництво країни надало негласну вказівку – не перешкоджати фактам контрабандної діяльності на кордонах з Україною, Польщею та Литвою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

Зазначаєтьс, що рішення пов’язане з різким погіршенням фінансової ситуації у країні через накладені на режим Лукашенка санкції з боку країн Заходу.

"Влада Білорусі сподівається частково зменшити дефіцит надходжень до бюджету країни саме за рахунок максимального стимулювання контрабанди. В першу чергу - тютюнових виробів місцевих виробників.

Окрім того, що у такий спосіб режиму вдасться частково забезпечити ринок Білорусі (а в подальшому і РФ) санкційними групами товарів, які раніше доставлялись з країн ЄС. Список доволі шимрокий: запчастини до автомобільної техніки, господарські товари тощо. Щоб посилити потік товарів, влада білорусі послаблює вимоги до перетину кордону з боку країн ЄС", - зазначили в ГУР МО.

Прикордонники Польщі та Литви вже заявляють про виявлення великих партій контрабандних білоруських тютюнових виробів у вантажних автомобілях.

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Топ коментарі

  • Вася Быколог
    Закрити пункти пропуску ізолювати мордор. Посилити охорону кордону. При спробі перетину - вогонь на враження.
  • дмитрий a4f273bf
    Если страны-соседи Белараши будут закрывать глаза на контрабанду, особенно это нас касается, так режим Бульбофюрера и дальше будет сидеть на всех стульях и рассказывать сказки, а мы снова можем получить удар с их территории, ну чтобы не скучали
  • Валерий Викторович 053e9aad
    та тут не нужно служить в контрразведке что бы это понять.
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