Угорщина не підтримає санкції проти російського газу чи "Газпрому", - Сійярто
Про це заявив глава МЗС Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"В Угорщині ми дали чітко зрозуміти, що ми навіть не готові обговорювати які-небудь санкції на постачання газу. І ми дали чітко зрозуміти, що ми ніколи не проголосуємо на підтримку санкційного списку, який включатиме "Газпром" чи "Газпромбанк", - сказав міністр.
За словами Сійярто, наразі уряд Угорщини займається заповненням газосховищ та прийняв рішення закупити "додаткові обсяги газу понад тих обсягів, які встановлені у наших довгострокових контрактах". Переговори про додаткові обсяги газу розпочалися позавчора також з країною-агресором.
"У нас є два довгострокових контракти - один з "газпромом", інший з Shell. І зараз поверх цих обсягів ми закупимо додатково близько 700 млн кубометрів газу, адже це - принциповий максимум, який ми можемо зберігати у наших сховищах до початку опалювального сезону. .. Наша ціль - додаткові 700 млн кубометрів. Ми вже розпочали комерційні переговори - в обох географічних напрямках", - додав глава МЗС.