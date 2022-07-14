Угорщина не підтримає санкції проти російського газу чи "Газпрому", - Сійярто

Угорщина не готова обговорювати можливі санкції ЄС, спрямовані проти постачання російського газу, як і не підтримає внесення в санкційний список російських Газпрому" чи "Газпромбанку".

Про це заявив глава МЗС Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В Угорщині ми дали чітко зрозуміти, що ми навіть не готові обговорювати які-небудь санкції на постачання газу. І ми дали чітко зрозуміти, що ми ніколи не проголосуємо на підтримку санкційного списку, який включатиме "Газпром" чи "Газпромбанк", - сказав міністр.

За словами Сійярто, наразі уряд Угорщини займається заповненням газосховищ та прийняв рішення закупити "додаткові обсяги газу понад тих обсягів, які встановлені у наших довгострокових контрактах". Переговори про додаткові обсяги газу розпочалися позавчора також з країною-агресором.

"У нас є два довгострокових контракти - один з "газпромом", інший з Shell. І зараз поверх цих обсягів ми закупимо додатково близько 700 млн кубометрів газу, адже це - принциповий максимум, який ми можемо зберігати у наших сховищах до початку опалювального сезону. .. Наша ціль - додаткові 700 млн кубометрів. Ми вже розпочали комерційні переговори - в обох географічних напрямках", - додав глава МЗС.

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