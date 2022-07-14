30% ракетних ударів протягом тижня Росія завдавала по об'єктам цивільної інфраструктури України, – Генштаб ЗСУ
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За тиждень ми відбили атаки ворога: жодного метра української землі не втрачено. Проте противник продовжує завдавати ракетних ударів територією України… Протягом тижня майже 30% ракетних ударів противника було завдано по об'єктах цивільної інфраструктури, що свідчить про цілеспрямованість дій російського політичного та військового керівництва щодо геноциду українського народу", – сказав Громов на брифінгу у четвер.
Водночас, за його словами, порівняно з минулим тижнем ворог майже в півтора разу наростив кількість авіаційних ударів: з 70 до 118.
"Минулого тижня противник щодня завдавав від семи до 12 авіаційних ударів, а лише 8 та 9 липня його авіацією було завдано 50 ударів. Позавчора, 12 липня – 30 ударів. Вражалися здебільшого об'єкти у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях", – уточнив Громов.
Крім того, представник Генштабу зазначив, що з початку збройної агресії противник завдав 630 ударів крилатими ракетами типу "Іскандер" та "Калібр" по території України.