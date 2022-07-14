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У драмтеатрі Херсона окупанти влаштували склад боєприпасів, – ГУР

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У драмтеатрі Херсона окупанти влаштували склад боєприпасів, – ГУР
Російські окупанти влаштували склад боєприпасів у драматичному театрі окупованого Херсона.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"В приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських боєприпасів. Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12 липня. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • cimbitep
    Херсон і без театру зможе обійтись...
  • Мобильный крематорий
    Значит херсонцам надо держаться как можно дальше от театра.
  • Валерий Викторович 053e9aad
    эти снаряды убивают Украинцев, похер где они их хранят, сравнять с землей и все.
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