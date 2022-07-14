Ракетний удар по Вінниці пошкодив 55 будинків, - ДСНС

Унаслідок ракетних ударів по центру Вінниці пошкоджено близько 55 будівель та 40 автомобілів.

Про це повідомив на брифінгу ДСНС Віктор Вітовецький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Зараз триває ліквідація пожежі на покрівлі триповерхового будинку, площа пожежі 750 метрів. Проводиться розбір конструкцій у будинку побуту "Ювілейний". Унаслідок ракетних ударів пошкоджено близько 55 будинків різного призначення та 40 автомобілів. Від ДСНС працює понад 160 осіб та понад 20 одиниць техніки, а також 9 психологів та 80 курсантів ДСНС", - зазначив Вітовецький.

Він підтвердив, що станом на 14:30 є дані про 20 загиблих, у тому числі загинули троє дітей. За медичною допомогою звернулися 90 осіб, з них понад 50 осіб госпіталізовані, у тому числі двоє дітей, 34 особи у важкому стані, додав він.

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Як повідомлялось, Росія завдала ракетного удару по Вінниці. За попередніми даними, загинуло 20 осіб, серед них троє дітей. За даними Нацполіції, безвісти зникли 15 громадян.