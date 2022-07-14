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Світ має побачити й усвідомити: Росія - держава-терорист, - Зеленська про обстріл Вінниці

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Перша леді закликала світову спільноту не ігнорувати обстріл у Вінниці, внаслідок якого загинуло 20 мирних мешканців, зокрема троє дітей.

Про це вона написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Олена Зеленська опублікувала фотографію маленької дівчинки, яка загинула внаслідок обстрілу.

"Це фото Фейсбук приховає від вас як "таке, що травмує". Ніби горе та злочин можна скасувати, просто приховавши. Але той, хто має людяність, побачить: дитина, її візочок, мама... Російська ракета", - написала перша леді.

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Пані Зеленська закликала визнати РФ державою-терористом.

"Росія - держава-терорист. Світе, ти маєш це побачити й усвідомити. Якщо не злякаєшся прихованого фото. Адже горе, злочин і тероризм не можна перемогти, просто приховуючи його", - написала вона.

Світ має побачити й усвідомити: Росія - держава-терорист, - Зеленська про обстріл Вінниці 01

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Ленка иди на хер. Кровь этого ребенка на руках твоего *****, конченная ты овца. Какого хера вы маланцы сраные во власть полезли? Из-за вас квартальных дрыщей вся эта канитель... КВН против КГБ. Я б тоже напал при таких раскладах
  • Валерий Викторович 053e9aad
    когда это говорит зеленский - это как минимум смешно, чувак у которого руки по локоть в крови от погибших мирных жителей, кого-то призывает что-то там делать, ты мудак до перврго дня войны сцал в трусы и не мог назвать роиссю страной - агрессором, грош тебе цена в базарный день , ты никто и звать тебя- никак, все понты твоего героизма основаны на пропаганде и политтехнологиях , все что ты умеешь - играть членом на роьяле , так бы и продолжал, но нет-же захотелось большего, вот и получили войну и десятки тысяч убитых мирных жителей и сотни детей. а ленка твоя чем занимается ? кофиек днем и винчик по вечерам в европейских барах попивает на ворованных деньгах сидит и горя не знает .
  • Марина 3e9b19fc
    краще б ото відео виклала..де дівча ще живе було..й мама з ногами...приберіть цю гадюку..і так зешобла з її чоловіком дістала відосиками, так ще вона виперлась харею торгувати
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