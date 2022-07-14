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ЄС допоможе з пошуком винних у ракетному ударі по Вінниці, - Маасікас

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ЄС допоможе з пошуком винних у ракетному ударі по Вінниці, - Маасікас
Європейський союз допоможе Україні притягнути до відповідальності винних у ракетному ударі по Вінниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив голова представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас.

"Сьогоднішній ракетний удар по центру Вінниці - ще один акт дедалі частіших нападів Росії на цивільне населення України. Всі ці злочини будуть ретельно розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності. ЄС тісно співпрацює з українською владою з цього питання", - зазначив він.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці. Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Кількість жертв внаслідок удару становить 20 осіб, зокрема 3 дитини.

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Топ коментарі

  • Светлана Круп
    Вы идиоты? Кого искать? Это - *****! Террорист №1! Которого и надо ликвидировать, пока он окончательно не съехал крышей и не ударил ЯО.
    Боже, этот мир сгнил окончательно!
  • botoks
    я уже нашел - ***** -> шуйгу -> герасим -> начальник ЧМ -> командир ПЛ
  • Наглая Морда
    И так понятно кто виноват - вся русня
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