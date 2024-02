ЄС допоможе з пошуком винних у ракетному ударі по Вінниці, - Маасікас

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив голова представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас.

"Сьогоднішній ракетний удар по центру Вінниці - ще один акт дедалі частіших нападів Росії на цивільне населення України. Всі ці злочини будуть ретельно розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності. ЄС тісно співпрацює з українською владою з цього питання", - зазначив він.

Today’s missile attack in the centre in Vinnytsya is another act of Russia’s increasing targeting of civilians in Ukraine. All these crimes will be thoroughly investigated and perpetrators will be brought to justice. The EU is cooperating closely with Ukrainian authorities on it.