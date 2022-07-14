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Під Київ бойові дії різко не перенесуть, головна небезпека - ракетні удари, - Залужний

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Під Київ бойові дії різко не перенесуть, головна небезпека - ракетні удари, - Залужний
Збройні сили витиснили ворожі війська з-під Києва та організували надійну оборону столиці. Головну небезпеку зараз становлять ракетні удари.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив під час зустрічі з послом США Бріджит Брінк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міноборони.

"У лютому-березні бої велися під Києвом. Однак нам вдалося організувати надійну оборону столиці та витіснити ворожі війська. Нині ми укріплюємо оборону. Для захисту міста створені відповідні угрупування військ. Тож різке перенесення бойових дій під Київ - неможливе", - сказав він.

Залужний наголосив, що головну небезпеку для українців зараз становлять ракетні удари. При цьому захисники України збивають чимало ракет ворога.

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"ЗСУ пильнують за діями ворога у Чорному морі. Російські кораблі не наважуються наблизить до українських берегів і знаходяться на значній відстані. Однак, при спробі наступу ворога, ми будемо застосовувати наші протикорабельні ракети", - додав Залужний.

Топ коментарі

  • irenka ko
    То вони нас ракетами поступово і знищать. Треба наносити удари у відповідь. Саме по тому місцю звідки був запуск на нас. Бо інакше це ніколи не припиниться.
  • Ревизор
    вислюк с дерьмаком говорят - низзя. Обидятся хозяева.
  • Вася А
    пока не начнём уничтожать их инфраструктуру,как то водоканалы,электроподстанции,производства...ничего не изменится.
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