Угорщина підвищує боєготовність своїх збройних сил

Міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровнічкі заявив, що по всій країні проходитимуть навчання з використанням зброї і пов'язані з ними пересування військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Угорщини.

"Посилення боєготовності Збройних сил торкнеться і армії, солдати будуть більш інтенсивно відпрацьовувати своє "основне ремесло", застосування зброї і пов'язані з ним командні рухи", - заявив він.

Міністр підкреслив, що безпека угорського народу є найважливішим питанням для уряду і для нього як міністра оборони.

"У східного сусіда йде війна, яка не припиняється, а нелегальні мігранти, організовані контрабандистами, дедалі агресивніше наступають з півдня. Ми повинні випереджати події", - сказав міністр, пояснюючи, чому він віддав наказ про підвищення боєготовності Збройних сил.

Міністр підкреслив, що Угорщина на боці миру, й очікує, що війна не дійде до угорського кордону, проте влада повинна зробити все можливе, щоб підготуватися до неї.

Як повідомлялося, раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не постачає зброю Україні, щоб не наражати на небезпеку угорців, які проживають на Закарпатті.