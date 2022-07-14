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Війська РФ вдарили по острову Зміїний, борються із залишками своєї техніки, - Генштаб ЗСУ

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Війська РФ вдарили по острову Зміїний, борються із залишками своєї техніки, - Генштаб ЗСУ
Російські війська сьогодні завдали авіаційних ударів по острову Зміїний.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог якийсь завзятий, він не залишає своїх спроб щось встановити, якийсь контроль над нашою територію. О 14-ій годині... мені доповіли, що противник сьогодні наніс авіаційний удар по острову Зміїний... Вони борються із залишками своєї техніки", - розповів він.

За словами Громова, українські війська контролюють територію острова Зміїний, а згодом будуть контролювати і всю акваторію Чорного моря.

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Топ коментарі

  • Chandler Bing
    Они думали что тупые укры высадились на остров, и теперь все будет наоборот. Кацапы на самолётах, а укры под огнем. Мы воюем с долб******.
  • Яр Холодний
    Дебіли бл*дь! Вони, мабуть, думають, що наші там залишили таємно гарнізон і той тихцем займається вивченням їхніх "нанотехнологій" Але нормальна інженерна розвідка знімає ті вцілілі вузли та агрегати які її цікавлять і вивозить на свою територію - в лабораторних умовах вивчать зручніше Що наші й зробили А залізяччя хай кришать - дрібно порване легше буде в море скидать і топить
  • Андрей Даркин
    САУ "Богдана и HIMARS-ы.. этого вполне достаточно
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