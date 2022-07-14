Війська РФ вдарили по острову Зміїний, борються із залишками своєї техніки, - Генштаб ЗСУ

Російські війська сьогодні завдали авіаційних ударів по острову Зміїний.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог якийсь завзятий, він не залишає своїх спроб щось встановити, якийсь контроль над нашою територію. О 14-ій годині... мені доповіли, що противник сьогодні наніс авіаційний удар по острову Зміїний... Вони борються із залишками своєї техніки", - розповів він.

За словами Громова, українські війська контролюють територію острова Зміїний, а згодом будуть контролювати і всю акваторію Чорного моря.

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