ЗМІ окупантів поширюють фейк щодо підготовки ЗСУ ударів по Білорусі, - ГУР

У Головному управлінні розвідки Міноборони спростували заяви російських і білоруських ЗМІ про нібито підготовку ЗСУ до ударів по Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.

Зазначається, що протягом останнього часу у російських та білоруських засобах масової інформації поширюються повідомлення щодо нібито підготовки Збройних Сил України до завдання ударів по об’єктах на території Республіки Білорусь. Серед таких об’єктів, як одна з пріоритетних цілей, згадується станція зі складу системи попередження про ракетний напад "Волга 1".

У ГУР заявляють, що подібні повідомлення є складовою частиною системи інформаційно-психологічних операцій, які проводяться РФ з метою втягування Республіки Білорусь у загарбницьку війну на території України та приховування воєнних злочинів, що скоїли та продовжують скоювати російські окупанти на території України.

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