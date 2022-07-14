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ЗМІ окупантів поширюють фейк щодо підготовки ЗСУ ударів по Білорусі, - ГУР

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ЗМІ окупантів поширюють фейк щодо підготовки ЗСУ ударів по Білорусі, - ГУР
У Головному управлінні розвідки Міноборони спростували заяви російських і білоруських ЗМІ про нібито підготовку ЗСУ до ударів по Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.

Зазначається, що протягом останнього часу у російських та білоруських засобах масової інформації поширюються повідомлення щодо нібито підготовки Збройних Сил України до завдання ударів по об’єктах на території Республіки Білорусь. Серед таких об’єктів, як одна з пріоритетних цілей, згадується станція зі складу системи попередження про ракетний напад "Волга 1".

У ГУР заявляють, що подібні повідомлення є складовою частиною системи інформаційно-психологічних операцій, які проводяться РФ з метою втягування Республіки Білорусь у загарбницьку війну на території України та приховування воєнних злочинів, що скоїли та продовжують скоювати російські окупанти на території України.

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Топ коментарі

  • Kolja Stambulskij
    так так ми не готуємося....но як тільки будемо готові то *******...
  • Сергей Иванченко 01727d49
    Ну это цирк какой то!!! Я бы на месте наших даже не заморачивался, а наоборот сказал бы - СУКИ СПИТЕ И ДУМАЙТЕ, КОГДА ВАМ НА БАШКУ РАКЕТЫ ПОЛЕТЯТ!!!
  • Инь Янь f32f1b38
    Друге питання - навіщщо? В нам окупований Крим та пів півдня, а ми такі фашисти підемо на білорусь, а Херсон най зачекає?
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