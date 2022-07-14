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Зеленський про обстріл Вінниці: "Таке не могли зробити люди, це скоти"

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Зеленський про обстріл Вінниці: "Таке не могли зробити люди, це скоти"
Президент Володимир Зеленський назвав обстріл Вінниці зухвалим актом російського терору.

Про це глава держави заявив під час виступу на Міжнародній конференції щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці російські ракети вдарили по нашому місту Вінниці. Звичайне мирне місто. Крилаті ракети влучили у дві громадські будівлі. Розбиті житлові будинки, медичний центр - у ньому пожежа. Палали машини, трамваї. Це зухвалий акт російського терору. Таке не могли зробити люди. Це скоти! Вісім ракет, дві з яких влучили в центр міста. Станом на цю хвилину 20 людей загинули, серед них - троє діточок, велика кількість поранених...", - зазначив президент.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці. Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Загинула 21 особа, зокрема 3 дитини.

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Топ коментарі

  • Alex Newman
    Що ж ви зі скотом перемовини ведете? Вчора поговорили - сьогодні новий теракт. Тільки спробуйте здати південь зі своїм зерном, позаздрите Януковичу.
  • Старый зольдат
    Vова, тут ты прав. Но у меня к тебе вопрос - могли люди во время войны 2,5 года целенаправленно подрывать обороноспособность страны и красть из бюджета, или это делали скоты, а не люди?
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    Вова, а міг зробити ось це?

    Коростильов просив у ЗЕ-ленського у 2020 р. на створення системи ППО із дальністю 100 км всього 40 млн. дол. та 2 роки

    Зеленский: Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги Источник: https://censor.net/ru/n3317208
    і не зможемо списувати міліардні борги БабломойМойському
    "Діду Байден, де наші Петріоти ??? Дай Петріота та корабля з матросами !"

    поки Боневтік, будемо вмиватись кровью своїх співвітчизників, рідних та своєю !!!!
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