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США разом з Україною, поки Україна не переможе, - пані посол Брінк у відповідь на удар РФ по Вінниці

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США разом з Україною, поки Україна не переможе, - пані посол Брінк у відповідь на удар РФ по Вінниці
Пані посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ракетний удар Росії по Вінниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пані посол написала у твіттері.

"У той час, як міжнародні експерти зустрічаються сьогодні в Гаазі на Конференції з питань притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні, Росія вчиняє ще один жахливий напад, забираючи життя невинних цивільних у Вінниці. США разом з Україною, поки Україна не переможе жорстоку агресію Росії" - написала Брінк.

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Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці. Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Загинула 21 особа, зокрема 3 дитини.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас після ракетного удару Росії по Вінниці заявив, що злочини росіян будуть розслідуванні, а винні - притягнуті до відповідальності.

Топ коментарі

  • Aleksiey Ykropovich
    Вибачте але аби були разом на справді то вже б два десятки а то й більше Ф35 патролювали небо й збивали рашистів ракети ще над їх теріторією.
  • Лаур
    "Военный эксперт" Олег Жданов сегодня заявил, что он не понимает планов нашего командования, которое не уничтожает антоновский и жд мост в Херсоне, тем самым позволяя врагу снабжаться и окапываться на этом направлении. Ведь враг всё равно эти мосты уничтожит, если ВСУ отобьёт Херсон.
    Так же он заявляет о непонятных переговорах о вывозе зерна с прекращением огня на линии фронта, что приведёт в последующем к катастрофе.
    До сегодня я не помню, чтобы у него были подобного рода заявления и критика в сторону нашего командования."

    Скоріш за все наше вище командування планує домовлятись ?
  • V 2af7597c
    Пані посол, а може треба нарешті надати ракети з дальністю хоча б 300 км? Чи боїтесь, що путен нападе?
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