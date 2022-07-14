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22 людини загинули внаслідок удару РФ по Вінниці, вдалося ідентифікувати 6 загиблих, - Нацполіція. ВIДЕО

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Кількість жертв ракетного удару РФ по Вінниці продовжує зростати. Відомо про 22 загиблих.

Про це у Facebook повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Ракетні удари по Вінниці: станом на 17:00 виявили тіла 22 загиблих. Лише 6-х з них наразі вдалося ідентифікувати. Для встановлення осіб загиблих можуть знадобитися ДНК-експертизи, тож слідчі просять прямих родичів (рідні батьки та діти) зниклих безвісти вийти на зв'язок та здати біологічні зразки. Нагадую номери гарячої лінії: 050-222-03-26 або 59-42-00

Двох розшукуваних осіб поліцейські знайшли серед поранених. На жаль, одного розшукуваного виявили серед загиблих. Всього у списку зниклих безвісти внаслідок ракетних ударів по Вінниці залишаються 39 осіб. Крім того, ушкоджень різних ступенів тяжкості зазнали близько сотні людей. Ударами пошкоджено більше 50 будівель різного призначення та понад 40 автомобілів", - зазначив глава Нацполіції.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

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Топ коментарі

  • Власов Сергей b3083465
    Ян Валетов: Что еще должен отмочить бункерный дед, чтобы получить по заслугам? Ударить по Варшаве, Парижу, Берлину?

    14.07.2022, 17:31•315• 0



    "Есть у меня впечатление, что Путин и его банда проверяют нас "на слабо". И не только нас, но и тех, кто считается нашими союзниками. Вот я вас так! А вы мне что? Ничего? Тогда вот еще! Ловите! Что теперь? Ничего? Ну, так теперь вот так! Что? Съели! Вот, я вам еще по губам повожу! Слабаки! Нет у вас методов против Володьки Путина! Нет! И у мира нет методов против Володьки! Потому что Володька с*ать хотел на мир и его правила!", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Ян Валетов, информирует UAINFO.org.

    "Ракеты по Виннице - явно не последний удар по мирным объектам. Он прекрасно понимает, что мы по мирняку в Белгороде не ударим, что по Москве и Питеру ничего не полетит. Наверное, страшно ему за Крымский мост, но не настолько страшно, чтобы изменить линию поведения.

    Он будет убивать и дальше.

    И, если я все-таки верю в наши возможности отвоевать юг, то не могу представить, как мы остановим ракетный террор. Сколько еще лет Мордор будет бросаться в нас своим ржавым железом?

    Год? Два? Десять?

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    Жаль винничан. Сегодня в их городе преступная армия преступной страны по приказу преступной власти организовала теракт. 20 погибших. Из них трое детей. 90 раненых разной степени тяжести. 4 ракеты сбиты ПВО, иначе результаты теракта были бы еще страшнее.

    Ни один военный объект не пострадал. Да и цели такой не было у террористов.

    Российские паблики веселятся и пляшут: убитый ребенок и разорванная на части мать - это, конечно, огромная победа русского оружия. Впору песнь сочинять!

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    Так где же эта пресловутая красная линия? Что еще должен отмочить бункерный дед, чтобы получить по заслугам? Ударить по Варшаве? По Парижу? По Берлину?

    Он такой! Он и проверить может!

    Интересно, наши западные партнеры понимают, как недалеко от красной линии их дома, их жены и их дети? Или таки не понимают до сих пор?", - завершает Валетов.
  • Евгений Агро
    Рашисты - вы это выгребная яма из недолюдей, убийц, насильников, палачей, извергов... Все плохие слова, которые есть в вашем словаре, это про вас, а их тысячи. Весь мир плюёт на вас и бросает в вас камни, как в прокажённых. Только вы хуже. Ваши дети долго будут страдать за ваши злодеяния. Пускай они мучаются столетиями и десятилетиями без возможности прощения.
  • Aleks_15
    донецкие и луганские сепары предатели ничем не отличаются от орков, только тем что имеют гражданство Украины, которым пользуются когда это выгодно.
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