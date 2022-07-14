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Рашисти планують запустити сєверодонецький "Азот", що може призвести до техногенної катастрофи, - Гайдай

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Рашисти планують запустити сєверодонецький "Азот", що може призвести до техногенної катастрофи, - Гайдай
У тимчасово окупованому Сєверодонецьку на Луганщині рашисти хочуть знову запустити хімічне підприємство "Азот", що може призвести до техногенної катастрофи.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Запуск "Азоту" може призвести до техногенної катастрофи. Окупанти усвідомлено наражають на небезпеку сєвєродончан, змушуючи їх виходити працювати на завод", - зазначив він.

За словами Гайдая, днями рашисти у своїх пропагандистських ЗМІ заявили про свої плани відновити діяльність сєверодонецького "Азоту".

"У свою чергу Group DF, до складу якого входить завод, заявили, що це вкрай небезпечно через значні руйнації на території комбінату та неможливо без належних спеціалістів.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено обидва цехи аміаку 1-А та 1-Б, цех азотної кислоти. Постраждала практично вся інфраструктура підприємства – системи водопостачання та водоочищення, система енергозабезпечення, логістичне та залізничне господарство (пошкоджено залізничне полотно, склад, вузли перевантаження), зруйновано два сховища метанолу, пошкоджено чотири сховища КАС", - пояснив очільник ОВА.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    В Мариуполе горит завод "Сателлит"



    Как говорит наше сопротивление - лучше пусть пылает, чем россияне украдут. Так что хорошая новость. Сопротивление Мариуполя растет ... На месте мраZоты я бы начал оборачиваться чаще
  • Марк Муржи
    Взоровать его на хер, этот Азот!! И так пол-Украины отдали врагу, почти 5 областей! Сколько можно побеждая -отступать и на блюдечке всё оставлять окупантам и зерно и заводы и фабрики и транспорт и людей!! А за сдачу Херсонской и Запорожкой областей кто-нибудь ответит??..Уже пять месяцев прошло со времени предательства нашего высшего эшалона власти! Никак не выродят предателей!!Наверное слишком высокая шишка?? Если не первое лицо???
  • Andry Moon
    Якщо кому цікаво що таке ІПСО то оцей вкид якраз ним і є. Загорнуте в словоблуддя про "можливу катастрофу", повідомлення про запуск заводу. Цей придурок вже не вперше розповсюджує подібне, свідомо чи ні - х/з...
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