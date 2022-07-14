Рашисти планують запустити сєверодонецький "Азот", що може призвести до техногенної катастрофи, - Гайдай

У тимчасово окупованому Сєверодонецьку на Луганщині рашисти хочуть знову запустити хімічне підприємство "Азот", що може призвести до техногенної катастрофи.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Запуск "Азоту" може призвести до техногенної катастрофи. Окупанти усвідомлено наражають на небезпеку сєвєродончан, змушуючи їх виходити працювати на завод", - зазначив він.

За словами Гайдая, днями рашисти у своїх пропагандистських ЗМІ заявили про свої плани відновити діяльність сєверодонецького "Азоту".

"У свою чергу Group DF, до складу якого входить завод, заявили, що це вкрай небезпечно через значні руйнації на території комбінату та неможливо без належних спеціалістів.



Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено обидва цехи аміаку 1-А та 1-Б, цех азотної кислоти. Постраждала практично вся інфраструктура підприємства – системи водопостачання та водоочищення, система енергозабезпечення, логістичне та залізничне господарство (пошкоджено залізничне полотно, склад, вузли перевантаження), зруйновано два сховища метанолу, пошкоджено чотири сховища КАС", - пояснив очільник ОВА.

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