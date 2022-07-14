Після обстрілу Вінниці затримано кілька десятків осіб, їх наразі допитують СБУ та Нацполіція, - Монастирський
29 23564
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив про затримання кількох десятків людей після ракетних ударів у Вінниці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Після цієї трагедії було затримано кілька десятків людей. Їх зараз опитують в органах поліції та Служби безпеки України. Після цього можна буде щось сказати", - зазначив глава МВС.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.
Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.
Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Відомо про 22 загиблих внаслідок обстрілу.