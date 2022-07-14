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Після обстрілу Вінниці затримано кілька десятків осіб, їх наразі допитують СБУ та Нацполіція, - Монастирський

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Після обстрілу Вінниці затримано кілька десятків осіб, їх наразі допитують СБУ та Нацполіція, - Монастирський
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив про затримання кількох десятків людей після ракетних ударів у Вінниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Після цієї трагедії було затримано кілька десятків людей. Їх зараз опитують в органах поліції та Служби безпеки України. Після цього можна буде щось сказати", - зазначив глава МВС.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Відомо про 22 загиблих внаслідок обстрілу.

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Топ коментарі

  • VV SH e45b0889
    У Вінниці і області зараз стільки переселенців, що я абсолютно не здивуюсь, що там сотні агентів ФСБ.
  • Валерия Ларченко b661826f
    Это немытое чмо не учитывает одного,что, лично у меня,реакция теперь не заканчивать войну,а бомбить их роддома ,чтоб они свой выводок даже домой не успели донести
  • Olga Martyniuk
    В тилу повно зрадників, колаборантів та й серед переселених осіб можуть бути.
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