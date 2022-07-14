Після обстрілу Вінниці затримано кілька десятків осіб, їх наразі допитують СБУ та Нацполіція, - Монастирський

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив про затримання кількох десятків людей після ракетних ударів у Вінниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Після цієї трагедії було затримано кілька десятків людей. Їх зараз опитують в органах поліції та Служби безпеки України. Після цього можна буде щось сказати", - зазначив глава МВС.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Відомо про 22 загиблих внаслідок обстрілу.

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