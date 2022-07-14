Спортсменів, тренерів та суддів з Росії і Білорусі відсторонено від усіх змагань під егідою IWF та EWF

У відповідь на звернення Федерації важкої атлетики України Міжнародна IWF та Європейська EWF застосували санкції проти Росії та Білорусі за війну проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Зазначається, що спортсменів, тренерів та суддів з Росії та Білорусі відсторонено від усіх змагань під егідою IWF і EWF. Також без представників країн-агресорів пройдуть: чемпіонат світу серед юніорів, чемпіонат Європи, чемпіонат світу серед юнаків та дівчат до 17 років, чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат до 15 та до 17 років. Спортсменам цих країн заборонено змагатися під нейтральним прапором.

У Росії також забрали право проводити ЧЄ серед юнаків та дівчат, який мав відбутися у 2022 році.

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"Офіційні особи з РФ та РБ відсторонені від спортивних організацій, за винятком першого віцепрезидента EWF з Росії. Над цим ми продовжуємо працювати", - сказано в дописі Гутцайта.

Міністр молоді та спорту подякував Федерації важкої атлетики України та міжнародним партнерам за підтримку.

"Продовжуємо тиснути до повної ізоляції росіян і білорусів від спорту вищих досягнень", - наголосив Гутцайт.