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Харківські волонтери збирають кошти на монокуляр нічного бачення для спецпідрозділу - роти "Сайгон"

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Харківські волонтери збирають кошти на монокуляр нічного бачення для спецпідрозділу - роти "Сайгон"
Харківські волонтери збирають кошти на придбання монокуляру нічного бачення PVS-14 для спеціального підрозділу, відомого як рота "Сайгон".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав Антон Авксенть'єв. 

Він зазначив: "Білі речі – то не практично, майже як жити в Харкові. Але щоб нам продовжувати жити в своєму найкращому і найріднішому місті, хтось має знищувати ворогів. А ми – допомагати чим можемо.

Моя одногрупниця Anastasia Yegorova разом із сестрою відкрила збір коштів на монокуляр нічного бачення PVS-14 для спеціального підрозділу, відомого як рота "Сайгон" (там наш колега з кафедри політології Каразінського університету В'ячеслав Целуйко).

Сума збору - 140 000 гривень. Термін – до вечора суботи.

В наші студентські часи Настя збирала на подарунки і тортики для одногрупників-іменинників, а ось воно як вийшло…

Прошу долучитися, в кого є така можливість.

ПриватБанк - 4149 6090 0541 7516 Кубель А.І.

Моно банк - 5375 4112 0247 1160 Єгорова Д.І.

PayPal -  [email protected]

Особисто вдячний усім, хто відгукнеться"

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Топ коментарі

  • Oleksandr Pohribnyi
    В той час, коли волонтери збирають кошти на необхідне для ЗСУ, суд скасовує борги коломойського.
  • Κασσιόπεια Искра
    а як думаешь буде єрмак допомагати українській армії після вагнергейту та здачі Півдня?
    Також відмічу що там не лишень єрмак.

    Навіть по прізвищу зрозуміло що там не одна еще скотина. ฅʕ•̫͡•ʔฅ
  • Victor Frey
    вчора суд списав Коломойському борг 4.5 млрд ПриватБанку. Озброєння та амуніція на фронт то не на часі
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