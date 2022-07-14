Харківські волонтери збирають кошти на монокуляр нічного бачення для спецпідрозділу - роти "Сайгон"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав Антон Авксенть'єв.
Він зазначив: "Білі речі – то не практично, майже як жити в Харкові. Але щоб нам продовжувати жити в своєму найкращому і найріднішому місті, хтось має знищувати ворогів. А ми – допомагати чим можемо.
Моя одногрупниця Anastasia Yegorova разом із сестрою відкрила збір коштів на монокуляр нічного бачення PVS-14 для спеціального підрозділу, відомого як рота "Сайгон" (там наш колега з кафедри політології Каразінського університету В'ячеслав Целуйко).
Сума збору - 140 000 гривень. Термін – до вечора суботи.
В наші студентські часи Настя збирала на подарунки і тортики для одногрупників-іменинників, а ось воно як вийшло…
Прошу долучитися, в кого є така можливість.
ПриватБанк - 4149 6090 0541 7516 Кубель А.І.
Моно банк - 5375 4112 0247 1160 Єгорова Д.І.
PayPal - [email protected]
Особисто вдячний усім, хто відгукнеться"