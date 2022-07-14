Харківські волонтери збирають кошти на монокуляр нічного бачення для спецпідрозділу - роти "Сайгон"

Харківські волонтери збирають кошти на придбання монокуляру нічного бачення PVS-14 для спеціального підрозділу, відомого як рота "Сайгон".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав Антон Авксенть'єв.

Він зазначив: "Білі речі – то не практично, майже як жити в Харкові. Але щоб нам продовжувати жити в своєму найкращому і найріднішому місті, хтось має знищувати ворогів. А ми – допомагати чим можемо.

Моя одногрупниця Anastasia Yegorova разом із сестрою відкрила збір коштів на монокуляр нічного бачення PVS-14 для спеціального підрозділу, відомого як рота "Сайгон" (там наш колега з кафедри політології Каразінського університету В'ячеслав Целуйко).

Сума збору - 140 000 гривень. Термін – до вечора суботи.

В наші студентські часи Настя збирала на подарунки і тортики для одногрупників-іменинників, а ось воно як вийшло…

Прошу долучитися, в кого є така можливість.

ПриватБанк - 4149 6090 0541 7516 Кубель А.І.

Моно банк - 5375 4112 0247 1160 Єгорова Д.І.

PayPal - [email protected]

Особисто вдячний усім, хто відгукнеться"