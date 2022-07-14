Підрозділи розвідки НГУ, спільно з артилеристами, знищили дві російські "Нони" на Харківщині

Цього тижня українські військові знищили дві російські САУ "Нона" і склад з артилерійськими боєприпасами в Харківській області.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення у фейсбуці МВС України, про це заявив начальник оперативного управління Головного управління Нацгвардії Олексій Надточий.

"Спільно з 40 окремою артилерійською бригадою імені Великого князя Вітовта провели успішні дії і знищили виявлені системи, а також розбили склад артилерійських боєприпасів", - сказав він.

За даними Головного управління НГУ, лише за минулий тиждень підрозділи повітряної розвідки НГУ виявили 404 цілі противника.

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