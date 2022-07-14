Воїн ЗСУ Ілля Кротенко просить допомогти із збором коштів на придбання квадрокоптера для потреб підрозділу

Колишній співробітник Міністерства молоді та спорту, а нині військовослужбовець ЗСУ Ілля Кротенко просить допомогти із збором коштів на придбання квадрокоптера для потреб підрозділу, де він проходить службу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку військового у фейсбуці.

"Для ефективного та відповідального виконання своїх обов'язків та службових завдань мені та моєму підрозділу потрібен новий хороший квадрокоптер. В ідеалі Мавік 3. Попередній, придбаний раніше, цілий і неушкоджений, але з певних технічних причин використовувати його зараз не безпечно і не бажано. Тому купуємо новий. Ціна питання 80-85 тис. грн.

Я б хотів би придбати його власним коштом, але армійська зарплата затримується, а цивільної після законодавчих нововведень, схоже, я більше не побачу. Тому, мені дуже соромно, але я знову мушу звертатися по вашу допомогу. Від себе одразу закидаю на рахунок перші 25 тис. грн. Це все, що у мене зараз є. Лишилося зібрати ще 60. Буду вдячний за будь-яку підтримку", - написав Кротенко.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк:

5168 7520 0381 5464

Кротенко Ілля Геннадійович

IBAN: UA743052990262086400934571884

Моно:

4441114429809906

PayPal: [email protected]