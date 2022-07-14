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Воїн ЗСУ Ілля Кротенко просить допомогти із збором коштів на придбання квадрокоптера для потреб підрозділу

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Воїн ЗСУ Ілля Кротенко просить допомогти із збором коштів на придбання квадрокоптера для потреб підрозділу
Колишній співробітник Міністерства молоді та спорту, а нині військовослужбовець ЗСУ Ілля Кротенко просить допомогти із збором коштів на придбання квадрокоптера для потреб підрозділу, де він проходить службу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку військового у фейсбуці.

"Для ефективного та відповідального виконання своїх обов'язків та службових завдань мені та моєму підрозділу потрібен новий хороший квадрокоптер. В ідеалі Мавік 3. Попередній, придбаний раніше, цілий і неушкоджений, але з певних технічних причин використовувати його зараз не безпечно і не бажано. Тому купуємо новий. Ціна питання 80-85 тис. грн.

Я б хотів би придбати його власним коштом, але армійська зарплата затримується, а цивільної після законодавчих нововведень, схоже, я більше не побачу. Тому, мені дуже соромно, але я знову мушу звертатися по вашу допомогу. Від себе одразу закидаю на рахунок перші 25 тис. грн. Це все, що у мене зараз є. Лишилося зібрати ще 60. Буду вдячний за будь-яку підтримку", - написав Кротенко.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк:

5168 7520 0381 5464

Кротенко Ілля Геннадійович

IBAN: UA743052990262086400934571884

Моно:

4441114429809906

PayPal: [email protected]

Воїн ЗСУ Ілля Кротенко просить допомогти із збором коштів на придбання квадрокоптера для потреб підрозділу 01

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    +
    І це на фоні
    Суд списав борг пов'язаної з Коломойським компанії перед "Приватбанком" на 4,3 мільярда
    Джерело: https://biz.censor.net/n3353896

    Це якийсь зЕздець.
  • Алекс Мышкевич
    А тим часом суд списує 4,2 млрд. грн. (143 млн. дол.) боргу БаблоМойського

    із Боневтіком ми не переможемо!

    Україні потрібен Порох у порохівницях, а не ваЗЕлін у сідницях ! 👿
  • растуди
    Так а "армія дронів" де? Що за... твою маму - куди не поткнись, одне наїбалово, одна показуха, одні рейтинги. І комісії, комісії...
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