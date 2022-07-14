Путін підписав закон про спеціальні заходи в економіці для забезпечення російської армії

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє уряду запроваджувати спеціальні заходи у сфері економіки для забезпечення збройних сил Росії при проведенні "контртерористичних та інших операцій" за межами країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс.

За новим законом, юридичні особи в росії не зможуть відмовлятися від укладання контрактів у рамках держзакупівель або держоборонзамовлення, коли ці контракти стосуються проведення цих операцій. Також російський уряд зможе встановлювати особливе "правове регулювання трудових відносин в окремих організаціях", яке дозволить переробки, роботу вночі, у вихідні та святкові дні.

При цьому російський уряд отримав право на тимчасове розконсервування мобілізаційних потужностей та об'єктів та право на розбронювання матеріальних цінностей державного резерву.

Законопроект про спеціальні заходи в економіці було розроблено російським урядом та внесено до держдуми 30 червня. дума ухвалила закон 6 липня, а через два дні його схвалила рада федерації.

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