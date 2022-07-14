Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Станом на 19:40 у Вінниці загинуло 23 людини, госпіталізовано 64 особи, 5 постраждалих у критичному стані, - ДСНС. ВIДЕО

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Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила оновлені цифри вбитих і поранених від російського обстрілу Вінниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС у фейсбуці. 

У повідомленні зазначається: "Станом на 19:40 - загинуло 23 особи (з них 3 дитини); звернулася за допомогою 115 осіб; госпіталізовано 64, у тому числі 2 дитини; у важкому стані перебуває 34 особи; 5 осіб у критичному стані; триває пошук 42 осіб зв’язок з якими відсутній.

Від ДСНС працює 348 осіб (в т.ч. кінологічні та піротехнічні розрахунки) та 42 од. техніки".

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Курва, ну расскажите мне про "хороших русских", вы, мрази, которые таскают эту наволочь по всем Украинским эфирам и раздают им Украинские паспорты.
  • Vedana
    Але ці виродки продовжуватимуть свою цинічну брехню про те, що вони стріляють винятково по об'єктах військової інфраструктури, про те, що ЗСУ обладнують штаби !!! у пологових будинках чи житлових.

    Просто нелюди, покидьки і скоти.

    Вони і ніхто не мають права стріляти ні по території України (незалежно від об'єктів), ні по інших державах.

    Що ще потрібно світовій спільноті, щоб визнати ту територію - терористом ?
    Цікаво, хто з =союзничків= підтримає рашку знову ? Десь читала, що навіть талібан відхрещувався від них, хоча москалі їх запросили на економічний (!) форум.

    Співчуття рідним загиблих.
    Пораненим одужання, але виглядає, що список жертв, на жаль, ще не повний.

    Спочивайте з миром, співвітчизники.

    Смерть москалям скрізь і завжди !
  • Валентина Саюн c856325a
    Усі Святі, захистіть Україну від такої долі,скорботи і горя. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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