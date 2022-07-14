Новини

Посли ЄС почали обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії

1 76115
Посли ЄС почали обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії
Посли країн-учасниць Європейського союзу сьогодні, 14 липня 2022 року, почали обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твіттері брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС сьогодні провели консультації щодо нового пакету санкцій проти Росії. Завтра будуть пропозиції, у понеділок - обговорення, у середу - затвердження, якщо все піде добре", - зазначив він.

За його словами, сьомий пакет санкцій включатиме заборону на імпорт золота, на експорт високотехнологічних та фармацевтичних товарів подвійного призначення, обмеження цін на газ. Крім того, до списків санкцій додадуть членів сімей російських олігархів.

Читайте також: Газ не увійде до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії, – прем’єр Чехії Фіала

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Алекс Старостин d412b223
    пока мы тут ****** зеля каломойскому подарил 5 милиардов гривень
  • Мосий Шило
    ****** уже заявили,что ветируют любые санкции против газпрома.А без газового эмбарго никому это словоблудие уже не интересно!
  • Andrii Shevchenko
    Шапіто якесь, а не санкції.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини