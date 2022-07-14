Посли ЄС почали обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії

Посли країн-учасниць Європейського союзу сьогодні, 14 липня 2022 року, почали обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твіттері брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС сьогодні провели консультації щодо нового пакету санкцій проти Росії. Завтра будуть пропозиції, у понеділок - обговорення, у середу - затвердження, якщо все піде добре", - зазначив він.

EU ambs consulted about new sanctions package on #Russia 2day. proposal 2morrow, discussion Mon & approval Wed if all goes well. likely to incl gold, high-tech & pharma dual-use goods,closing of some loopholes, listings (mainly oligarch family members), higher gas tariff #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 14, 2022

За його словами, сьомий пакет санкцій включатиме заборону на імпорт золота, на експорт високотехнологічних та фармацевтичних товарів подвійного призначення, обмеження цін на газ. Крім того, до списків санкцій додадуть членів сімей російських олігархів.

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