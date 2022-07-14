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Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив про намір піти у відставку

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Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив про намір піти у відставку
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі повідомив, що сьогодні має намір піти з посади. На його думку, італійський уряд більше не має підтримки в парламенті і не має умов для ефективної роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише La Stampa

"Я хочу оголосити, що сьогодні ввечері піду у відставку... Сьогоднішні голоси в парламенті є дуже важливим чинником", - розповів пан Драгі під час засідання Ради міністрів Італії.

У ході голосування про довіру до уряду в італійському парламенті сенатори від партії "Рух п'яти зірок" відмовилися підтримувати вотум довіри. Де-факто відмова партії від участі у голосуванні означила її вихід із парламентської більшості. Маріо Драгі раніше заявляв, що не вважає функціонування кабміну можливим без підтримки партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир має бути таким, яким його хоче бачити Україна, - прем’єр Італії Драгі

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Топ коментарі

  • ватникобой
    Драги не бежит, его начала дрочить партия 5 звезд в коалиции темой дороговизны газа и бензина. Как известно эта партия известна своей любовью к Путину, и то что они завели свою шарманку синхронно с Газпромом - неудивительно. Жалко, Драги был на удивление проукраинским итальянцем, и не популистом что вообще сенсация для Италии последних десятилетий
  • Иван Петров ca745c26
    Дураки радуются. Путин своими прихвостнями крошит всю нашу коалицию. Джонсон, Драги, болгарин. Во Франции сделал парламент почти нежизнеспособным. Зато у нас найвелычниший боневтик.
  • Иван Петров ca745c26
    Драги был за Украину
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