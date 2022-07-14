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Посольство США в Україні закликало американців залишити країну

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Посольство США в Україні закликало американців залишити країну
Посольство США в Україні закликало громадян цієї країни не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно покинути країну.

"Ситуація з безпекою по всій Україні залишається жорстокою і непередбачуваною через військові атаки з боку Росії, активні бойові дії в країні та невизначені умови безпеки. Посольство США закликає громадян США не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно залишити країну, використовуючи доступні в приватному порядку варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", - йдеться в повідомленні на сайті посольства, передає Цензор.НЕТ.

Посольство також закликало "уникати масових зборів та організованих заходів, оскільки вони можуть стати мішенню для російських військових у будь-якій точці України, включно з її західними регіонами".

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Топ коментарі

  • ॐ Серж ॐ
    Це вже було таке у лютому! Щось не подобається мені такі дії.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Думаю, це таки пов'язане з Єрмаком. Мабудь Київ знову ігнорує сигнали Вашингтона, як робив це напередодні вторгнення. Напевно важко розраховувати на безпеку у країні, влада якої вперто не бажає позбутися ворожих агентів.
  • растуди
    Це насторожує...
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