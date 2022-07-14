Франції потрібно готуватись до повної зупинки постачання газу із Росії, - Макрон
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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія використовує газ як зброю війни і необхідно бути готовими до припинення його поставок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Виступаючи з нагоди національного свята Франції, Макрон сказав, що частина цієї мобілізації залучатиме французьких споживачів і підприємства до зменшення споживання енергії.
"Нам потрібно підготуватися до сценарію, коли доведеться обходитися повністю без російського газу", — сказав французський президент..
Він зазначив, що найближчим часом представить детальний план стримування енергоспоживання.
Макрон також наголосив, що на тлі вторгнення Росії Франції необхідно продовжувати зміцнювати свою армію, прискорити виробництво нової військової техніки та поповнити свої запаси боєприпасів.