Президент Італії Маттарелла не прийняв відставку прем'єра Драгі
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Президент Італії Серджо Маттарелла у четвер увечері не прийняв відставку прем'єра країни Маріо Драгі.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють римські ЗМІ.
Тепер, згідно з рішенням глави держави, парламент Італії має провести голосування, яке покаже, чи має в своєму розпорядженні уряд Драгі підтримку більшості депутатів.
ЗМІ зазначають, що таке голосування може відбутися найближчої середи.