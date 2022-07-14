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Президент Італії Маттарелла не прийняв відставку прем'єра Драгі

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Президент Італії Маттарелла не прийняв відставку прем'єра Драгі
Президент Італії Серджо Маттарелла у четвер увечері не прийняв відставку прем'єра країни Маріо Драгі.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це  повідомляють римські ЗМІ.

Тепер, згідно з рішенням глави держави, парламент Італії має провести голосування, яке покаже, чи має в своєму розпорядженні уряд Драгі підтримку більшості депутатів.

ЗМІ зазначають, що таке голосування може відбутися найближчої середи.

Також читайте: Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив про намір піти у відставку

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Как же этим ****** щас обидно Уже бы генерал-прапорщика получили как недоношенков
  • Сум
    Маццарелла?
  • Підлога Маккартні
    А дед у них был Пармезан Иванович
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