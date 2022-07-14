Керівник виробника "Калібрів", якими сьогодні у Вінниці вбито 23 людей, досі не під санкціями, - НАЗК
Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції, інформує Цензор.НЕТ.
Санкції не введено проти Фаріда Абдрахманова, генерального директора проєктно-конструкторського бюро "Новатор", яке виготовляє крилаті ракети "Калібр". Саме цими ракетами сьогодні було завдано удару по Вінниці, внаслідок чого загинули 22 особи, з яких троє — діти.
"У той час, коли санкції мають насамперед паралізувати оборонно-промисловий комплекс Росії, керівники цих підприємств не покарані і вільно користуються всіма благами світу", – йдеться у повідомленні.
Крім Абдрахманова досі залишаються без "санкційної" уваги:
- Сергій Пітіков, генеральний директор Конструкторського бюро машинобудування, яке розробило ракетний комплекс "Іскандер";
– Ігор Чурбанов, генеральний директор Воткінського заводу, який виготовляє ракети "Точка У";
– Денис Пальцев, керівний директор Арсеніївської авіаційної компанії "Прогрес" ім. М.І. Сазикіна. Компанія виробляє ударні гелікоптери Ка-52, відомі як "Алігатор";
– Сергій Коротков, член ради директорів компанії, якій належить Новосибірський авіаційний завод ім. В.П.Чкалова, який виробляє фронтові бомбардувальники Су-34.