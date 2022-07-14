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Керівник виробника "Калібрів", якими сьогодні у Вінниці вбито 23 людей, досі не під санкціями, - НАЗК

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Керівник виробника "Калібрів", якими сьогодні у Вінниці вбито 23 людей, досі не під санкціями, - НАЗК
Низка керівників російських оборонних підприємств досі не під санкціями і продовжують вільно користуватися всіма благами західного світу.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Санкції не введено проти Фаріда Абдрахманова, генерального директора проєктно-конструкторського бюро "Новатор", яке виготовляє крилаті ракети "Калібр". Саме цими ракетами сьогодні було завдано удару по Вінниці, внаслідок чого загинули 22 особи, з яких троє — діти.

"У той час, коли санкції мають насамперед паралізувати оборонно-промисловий комплекс Росії, керівники цих підприємств не покарані і вільно користуються всіма благами світу", – йдеться у повідомленні.

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Крім Абдрахманова досі залишаються без "санкційної" уваги:

- Сергій Пітіков, генеральний директор Конструкторського бюро машинобудування, яке розробило ракетний комплекс "Іскандер";
– Ігор Чурбанов, генеральний директор Воткінського заводу, який виготовляє ракети "Точка У";
– Денис Пальцев, керівний директор Арсеніївської авіаційної компанії "Прогрес" ім. М.І. Сазикіна. Компанія виробляє ударні гелікоптери Ка-52, відомі як "Алігатор";
– Сергій Коротков, член ради директорів компанії, якій належить Новосибірський авіаційний завод ім. В.П.Чкалова, який виробляє фронтові бомбардувальники Су-34.

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Топ коментарі

  • Beer Bear
    А Украина ввела санкции?
  • John Smith 868f3dd3
    санкції якби діють ВЖЕ ВІСІМ РОКІВ!!! і результат ми всі побачили 24-ого лютого цього року!

    санкції - це недозброя лохів і терпил....
    ніколи за всю історію людства війна санкціями НЕ вигравалась!
  • Alexx Lexton c1cccab8
    а вони в Україну не їдуть, а взагалі то питання до Дєрьмака і шмарклявого паяца
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