Керівник виробника "Калібрів", якими сьогодні у Вінниці вбито 23 людей, досі не під санкціями, - НАЗК

Низка керівників російських оборонних підприємств досі не під санкціями і продовжують вільно користуватися всіма благами західного світу.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Санкції не введено проти Фаріда Абдрахманова, генерального директора проєктно-конструкторського бюро "Новатор", яке виготовляє крилаті ракети "Калібр". Саме цими ракетами сьогодні було завдано удару по Вінниці, внаслідок чого загинули 22 особи, з яких троє — діти.

"У той час, коли санкції мають насамперед паралізувати оборонно-промисловий комплекс Росії, керівники цих підприємств не покарані і вільно користуються всіма благами світу", – йдеться у повідомленні.

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Крім Абдрахманова досі залишаються без "санкційної" уваги:

- Сергій Пітіков, генеральний директор Конструкторського бюро машинобудування, яке розробило ракетний комплекс "Іскандер";

– Ігор Чурбанов, генеральний директор Воткінського заводу, який виготовляє ракети "Точка У";

– Денис Пальцев, керівний директор Арсеніївської авіаційної компанії "Прогрес" ім. М.І. Сазикіна. Компанія виробляє ударні гелікоптери Ка-52, відомі як "Алігатор";

– Сергій Коротков, член ради директорів компанії, якій належить Новосибірський авіаційний завод ім. В.П.Чкалова, який виробляє фронтові бомбардувальники Су-34.

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