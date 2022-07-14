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Спартц: У Конгресі США треба створити спільну робочу групу для контролю над допомогою, яка йде в Україну

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Спартц: У Конгресі США треба створити спільну робочу групу для контролю над допомогою, яка йде в Україну
Американський конгресвумен Вікторія Спартц пропонує створити робочу групу по контролю за наданою допомогою Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своєму сайті.

У повідомленні зазначається: "Мене жахає те, що дехто зараз припускає, що підтримка нагляду за понад 50 мільярдами доларів допомоги Європі – не всі, які надаються безпосередньо Україні – є якоюсь "прокремлівською". Навпаки, відсутність нагляду лише створює непотрібні ризики, якими можуть скористатися наші супротивники.

Я маю сказати, що будь-хто, хто каже, що відповідальність не потрібна, є "прокремлівським", тому що єдина сторона, яка отримує вигоду від того, що зброя не потрапляє в потрібні руки, - це російська сторона. Незалежно від того, чи то українці гинуть на полі бою, тому що у них закінчилися боєприпаси, чи то напади під фальшивим прапором із застосуванням зброї США, тільки Росія виграє, коли Америка не знає, куди йде її підтримка, фінансована платниками податків.

Належний нагляд і спрощені логістичні процеси матимуть такі ключові переваги для України та Сполучених Штатів:

  1. Надайте гарантії американським платникам податків, щоб наш електорат продовжував підтримувати допомогу Україні.
  2. Підвищення ефективності та швидкості доставки допомоги на передову.
  3. Зменшити ризики саботажу з боку таких країн, як Росія, Китай, Іран тощо.

Ці переваги очевидні. Я не знаю, чому будь-хто з моїх колег подумає, що проактивність Конгресу – щоб нам не довелося шукати нашу зброю в Сирії чи Мексиці – це погана ідея, враховуючи наш підвищений рівень поставок передових систем за кордоном.

Допомога Україні, виділена на сьогодні:

Березень 2022 р. Пакет на 13,6 млрд дол

Призначено безпосередньо для України:

  • $2,9 млрд прямої військової допомоги
  • $100 мільйонів на харчову допомогу
  • $30 млн на інтеграцію української електромережі з європейською

Інше:

  • $4,2 млрд. – Харчування, охорона здоров’я та гуманітарна допомога Україні, сусіднім країнам та переміщеним українським біженцям
  • $3 млрд – військові операції США в Європі
  • $1,2 млн – Державний департамент "Допомога Європі, Євразії та Центральній Азії"
  • $650 мільйонів – іноземне військове фінансування для України та сусідніх країн
  • $647 млн ​​– Фонд підтримки економіки України та сусідніх країн
  • $550 мільйонів  – поповнити вичерпані запаси зброї в США
  • $175 мільйонів  – санкції та правоохоронні органи
  • $125 млн – дипломатична діяльність США в Україні

Пакет у травні 2022 року на 40 мільярдів доларів

Призначено безпосередньо для України:

  • $8,75 млрд – Економічна підтримка українського уряду
  • $6 мільярдів доларів – зброя, постачання, навчання та матеріально-технічна підтримка українських військових

Інше:

  • $10 мільярдів – поповніть і збільште вичерпані запаси зброї в США
  • $4 млрд – військові операції США в Європі
  • $5 млрд – Гуманітарна допомога Україні та іншим країнам, які постраждали від вторгнення Росії (їжа, житло, інші форми допомоги) через НУО, адмініструється USAID
  • $4 млрд – Іноземне військове фінансування (FMF) для України та сусідніх країн
  • $1 млрд – підтримка біженців для українців у США
  • $650 млн – Європейський банк реконструкції та розвитку та Глобальна програма сільського господарства та продовольчої безпеки
  • $120 мільйонів – забезпечення виконання законів і санкцій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак пропонує створити ТСК для контролю за використанням зброї від партнерів

Топ коментарі

  • Микола Мазуренко
    Дєрьмак все стирить без варіантів. Так було і є.
  • Nadiya L c05ff053
    Коли преЗедент звільнить Єрмака і Татарова?
  • Нестор Несторенко
    Что бы там ни истерили дерьмак и милованов, всем ясно, что она права. А эти негодяи не стоят и пыли на ее обуви.

    А милованов за хамство в ее сторону, должен быть выкинут из своей (не своей) должности под зад сраной метлой.
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