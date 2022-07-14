Спартц: У Конгресі США треба створити спільну робочу групу для контролю над допомогою, яка йде в Україну
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своєму сайті.
У повідомленні зазначається: "Мене жахає те, що дехто зараз припускає, що підтримка нагляду за понад 50 мільярдами доларів допомоги Європі – не всі, які надаються безпосередньо Україні – є якоюсь "прокремлівською". Навпаки, відсутність нагляду лише створює непотрібні ризики, якими можуть скористатися наші супротивники.
Я маю сказати, що будь-хто, хто каже, що відповідальність не потрібна, є "прокремлівським", тому що єдина сторона, яка отримує вигоду від того, що зброя не потрапляє в потрібні руки, - це російська сторона. Незалежно від того, чи то українці гинуть на полі бою, тому що у них закінчилися боєприпаси, чи то напади під фальшивим прапором із застосуванням зброї США, тільки Росія виграє, коли Америка не знає, куди йде її підтримка, фінансована платниками податків.
Належний нагляд і спрощені логістичні процеси матимуть такі ключові переваги для України та Сполучених Штатів:
- Надайте гарантії американським платникам податків, щоб наш електорат продовжував підтримувати допомогу Україні.
- Підвищення ефективності та швидкості доставки допомоги на передову.
- Зменшити ризики саботажу з боку таких країн, як Росія, Китай, Іран тощо.
Ці переваги очевидні. Я не знаю, чому будь-хто з моїх колег подумає, що проактивність Конгресу – щоб нам не довелося шукати нашу зброю в Сирії чи Мексиці – це погана ідея, враховуючи наш підвищений рівень поставок передових систем за кордоном.
Допомога Україні, виділена на сьогодні:
Березень 2022 р. Пакет на 13,6 млрд дол
Призначено безпосередньо для України:
- $2,9 млрд прямої військової допомоги
- $100 мільйонів на харчову допомогу
- $30 млн на інтеграцію української електромережі з європейською
Інше:
- $4,2 млрд. – Харчування, охорона здоров’я та гуманітарна допомога Україні, сусіднім країнам та переміщеним українським біженцям
- $3 млрд – військові операції США в Європі
- $1,2 млн – Державний департамент "Допомога Європі, Євразії та Центральній Азії"
- $650 мільйонів – іноземне військове фінансування для України та сусідніх країн
- $647 млн – Фонд підтримки економіки України та сусідніх країн
- $550 мільйонів – поповнити вичерпані запаси зброї в США
- $175 мільйонів – санкції та правоохоронні органи
- $125 млн – дипломатична діяльність США в Україні
Пакет у травні 2022 року на 40 мільярдів доларів
Призначено безпосередньо для України:
- $8,75 млрд – Економічна підтримка українського уряду
- $6 мільярдів доларів – зброя, постачання, навчання та матеріально-технічна підтримка українських військових
Інше:
- $10 мільярдів – поповніть і збільште вичерпані запаси зброї в США
- $4 млрд – військові операції США в Європі
- $5 млрд – Гуманітарна допомога Україні та іншим країнам, які постраждали від вторгнення Росії (їжа, житло, інші форми допомоги) через НУО, адмініструється USAID
- $4 млрд – Іноземне військове фінансування (FMF) для України та сусідніх країн
- $1 млрд – підтримка біженців для українців у США
- $650 млн – Європейський банк реконструкції та розвитку та Глобальна програма сільського господарства та продовольчої безпеки
- $120 мільйонів – забезпечення виконання законів і санкцій".