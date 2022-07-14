За ці звірства винні будуть покарані, - Євросоюз про обстріл Вінниці

У зв'язку з ракетним ударом по Вінниці, який спричинив значні людські жертви, Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель та європейський комісар із кризового регулювання Янеш Ленарчич виступили із заявою: за ці звірства винні будуть притягнуті до відповідальності.

Текст заяви поширено у четвер у Брюсселі Зовнішньою дипломатичною службою ЄС, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні російські сили вторгнення в Україну атакували цивільну будівлю та культурний центр у місті Вінниця, вбивши понад 20 людей і поранивши десятки інших, багато з них у критичному стані. Європейський союз найрішучішим чином засуджує ці невибіркові обстріли цивільних об'єктів, що продовжуються, включно з лікарнями, медичними установами, школами і притулками. Це звірство у Вінниці є останнім у довгій низці жорстоких нападів, спрямованих проти мирних мешканців та цивільної інфраструктури", - сказано у заяві.

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Боррель і Ленарчич нагадали, що агресивна війна Росії проти України "вирує в країні вже понад чотири з половиною місяці". "Буча, Маріуполь, Краматорськ, Кременчук, Слов'янськ, Часів Яр, Харків, Одеса, а тепер і Вінниця - Збройні сили Росії та їхні маріонетки залишають кривавий слід в Україні. Тисячі мирних жителів уже вбиті. Цю варварську поведінку Росії при повному ігноруванні міжнародного гуманітарного права має бути негайно припинено", - переконані вони.

Високопоставлені європейці констатували, що обидва на власні очі бачили жахливі руйнування, які Росія завдала Україні та її народу. "Цивільне населення продовжує нести великі втрати в цій війні через принципове ігнорування Росією міжнародного гуманітарного права, стикаючись віч-на-віч зі смертю, насильством, зокрема сексуальним насильством, насильницькою депортацією і знищенням. Не може бути безкарності за порушення й злочини, вчинені російськими силами та їх політичним начальством. Усіх винних у цих злодіяннях буде притягнуто до відповідальності за свої дії відповідно до міжнародного права. ЄС підтримує всі зусилля щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права", - сказано в заяві.

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