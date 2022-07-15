З початку російського вторгнення 23 тис. українських воїнів отримали нагороди, з них понад 3,5 тис. посмертно, - Зеленський
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З початку повномасштабного вторгнення росіян 23 тисячі українських захисників відзначили державними нагородами, з них понад 3,5 тисяч – посмертно.
Як інформує Цензор.НЕТ такі дані озвучив під час свого звернення 14 липня президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив: "Загалом за час повномасштабної війни з 24 лютого звання Героя присвоєно 157 українцям, зокрема 75 посмертно. Державними нагородами були відзначені понад 23 тисяч наших захисників і захисниць, понад 3,5 тисяч – посмертно".