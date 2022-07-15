Міністри оборони США Остін та Італії Гуеріні обговорили спільну підтримку України
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Глави оборонних відомств США й Італії провели зустріч, одне з головних питань якої стосувалася реагування на агресію рф проти України, а також спільних зусиль на підтримку нашої держави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністерство оборони США.
"Сьогоднішня зустріч підкреслює важливість наших трансатлантичних відносин для спільної єдності й безпеки. Це особливо важливо, коли Україна продовжує давати відсіч неспровокованому й невиправданому вторгненню росії", - зазначив глава оборонного відомства США Ллойд Остін.
Він також висловив вдячність італійському колезі Лоренцо Гуеріні за зусилля його країни на підтримку України у протистоянні російській агресії.
Сторони також обговорили інші питання, в тому числі участь у міжнародних операціях, зокрема в Африці.