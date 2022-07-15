Якщо послабимо санкції проти РФ - нас буде удвічі легше шантажувати, - Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила проти послаблення санкцій проти Росії, оскільки це, на її думку, зробить Захід ще більш вразливим до шантажу з боку Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.

Як сказала Бербок під час виступу перед громадою міста Бремен, послаблення санкцій проти Росії не допоможе вирішити проблеми, "але нас буде удвічі легше шантажувати".

Вона додала, що прийняття порушень міжнародного права "у найбільш грубий спосіб" буде "запрошенням для всіх, хто зневажає права людини, свободу і демократію".

Тому, як запевняє глава німецького МЗС, Берлін буде підтримувати Україну стільки, скільки необхідно. "Саме тому ми також будемо продовжувати виконувати санкції й стежити за тим, щоб наше суспільство не було розділеним", – додала Бербок.

Захід з початку повномасштабного вторгнення в Україну поступово посилює санкції проти Росії, водночас в Німеччині ліві партії та крайня права "Альтернатива для Німеччини" називають їх тягарем для економіки й неефективними.

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