Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Якщо послабимо санкції проти РФ - нас буде удвічі легше шантажувати, - Бербок

2 37013
Якщо послабимо санкції проти РФ - нас буде удвічі легше шантажувати, - Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила проти послаблення санкцій проти Росії, оскільки це, на її думку, зробить Захід ще більш вразливим до шантажу з боку Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.

Як сказала Бербок під час виступу перед громадою міста Бремен, послаблення санкцій проти Росії не допоможе вирішити проблеми, "але нас буде удвічі легше шантажувати".

Вона додала, що прийняття порушень міжнародного права "у найбільш грубий спосіб" буде "запрошенням для всіх, хто зневажає права людини, свободу і демократію".

Тому, як запевняє глава німецького МЗС, Берлін буде підтримувати Україну стільки, скільки необхідно. "Саме тому ми також будемо продовжувати виконувати санкції й стежити за тим, щоб наше суспільство не було розділеним", – додала Бербок.

Захід з початку повномасштабного вторгнення в Україну поступово посилює санкції проти Росії, водночас в Німеччині ліві партії та крайня права "Альтернатива для Німеччини" називають їх тягарем для економіки й неефективними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС ФРН Бербок про перемовини із Путіним: Про що можна говорити з людиною, яка не бажає домовлятися навіть про гумкоридори?

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Philip c31e0bf0
    Стаханов Кадіївка (Луганська обл)

    https://twitter.com/i/status/1547770341514129408
    https://twitter.com/i/status/1547761402072293376
    https://twitter.com/i/status/1547760900102180864
  • Путлер Капут d9fff7b5
    Единственная непродажная немка, которая больше всех беспокоится за нас. Умница! Не то что разные шольцы....
  • krot_lub
    Думаю не все так просто адже частина ППО може пересуватися та і захищати себе. Здається мені хаймерси шукають.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини