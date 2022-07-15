На південному напрямку ЗСУ знищили 18 росіян, склад боєприпасів та ворожу техніку, - ОК "Південь"

На півдні ЗСУ знищили 18 росіян, самохідну гаубицю "Гвоздика" та польовий склад боєприпасів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".

"Гелікоптерними парами ворог завдавав удари ранком і опівдні по півночі Херсонщини, намагаючись уразити наші позиції, але успіху не мав, був змушений ухиляючись від вогню, ретируватися. Ворожий винищувач Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу "повітря – повітря" наші штурмовики в небі над Новою Каховкою. Втрат нашої авіації немає.

Нашою авіацією, парами гелікоптерів та парами літаків завдано чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового й Благодатного.

Наразі підтверджено втрати противника в обсязі 18 рашистів, самохідна гаубиця "Гвоздика", 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів. Решта результатів дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

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