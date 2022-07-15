Додаткові 2,4 млрд євро допомоги українським біженцям виділить Німеччина

Цього року Німеччина виділить додаткові 2,4 млрд євро на соціальні виплати для українських біженців у країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на Reuters, про це розповів німецький міністр праці Губертус Гайль.

Бюро праці Німеччини минулого місяця повідомило про зростання кількості безробітних, оскільки українські біженці реєструються у бюро в пошуках роботи. Наразі у системі соціального забезпечення Німеччини зареєстровано приблизно 360 тис. українців, з яких 260 тис. перебувають у пошуках роботи.

Гайль сказав, що майже 800 тис. людей з України вже знайшли притулок у Німеччині, 30% з них - молодше 14 років.

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