Російські окупанти евакуювалися з будівлі Херсонської ОДА

"Уряди" російських колаборантів та гауляйтерів евакуювалися з будівлі Херсонської ОДА.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Він пояснив, що в окупованій Росією області було створено аж два "уряди" - окремо "уряд" зрадників із Сальдо та Стремоусовим і два тижні тому сформували "уряд" на чолі зі співробітниками російської ФСБ.

Обидва "уряди" втекли із захопленої ними ОДА, пояснив Хлань.

"Зараз ці два уряди евакуювалися з будівлі Херсонської ОДА, тому що вони останнім часом там розташувалися, займали всі кабінети та вели бурхливу діяльність з розкрадання Херсонщини. Але ж останні два дні їх вже немає. Вони десь розташувалися в інших місцях", - вважає Хлань.

При цьому депутат облради уточнив, що співробітників російської спецслужби навмисне розмістили серед хворих у місцевій лікарні, щоб використовувати цивільних як "живий щит".

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