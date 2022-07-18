Мережа магазинів одягу H&M йде з Росії

Другий за величиною у світі роздрібний продавець одягу H&M заявив, що вирішив згорнути свій бізнес у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що компанія призупинила свій бізнес у Росії на початку березня після вторгнення РФ до України.

Росія була шостим за величиною ринком для H&M, і компанія збільшувала там кількість магазинів, одночасно скорочуючи фізичні магазини на багатьох інших ринках.

"Після ретельного розгляду ми вважаємо неможливим з огляду на поточну ситуацію продовжувати наш бізнес у Росії", - заявила генеральна директорка Гелена Хельмерссон.

Компанія має намір тимчасово відкрити магазини на обмежений проміжок часу, щоб продати залишки запасів у Росії.

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