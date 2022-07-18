В Москві та Калузі завиють сирени тривоги. Поки в рамках перевірки
Про це йдеться на сайті мера Москви, інформує Цензор.НЕТ.
Навчальну тривогу заплановано у всіх районах мегаполісу 20 липня з 10:40 до 12:00 за місцевим часом.
Повідомляється, що, крім сирен, за допомогою гучномовців оголосять повідомлення "Увага всім!".
Про тривогу повідомлять також у теле- та радіоефірах. Її тривалість обіцяють зробити не більше 60 секунд. Влада запевняє, що тестування "має плановий характер".
Це перша перевірка сирен у Москві за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Востаннє систему перевіряли у жовтні 2021 року.
Сирени завиють також і в Калузі – місті, яке розташоване на прямій лінії Київ-Москва за 290 км від кордону України. Можливо, навчання відбудуться і в інших точках РФ.
Як зазначили у мерії Калуги, "мешканців просять не лякатися". Для тренування негайно пройти в укриття та бомбосховища росіян поки що закликати не будуть.